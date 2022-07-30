Пауза ради переговоров: эксперт рассказал, когда Россия может приостановить войну

Россия может взять паузу в войне в зимний период. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач.

По его словам, лучший вариант для России — втянуть Украину в переговорный процесс, чтобы зафиксировать сложившийся статус-кво и сделать невозможным контрнаступление Украины.

"Это то, что они будут пытаться нам навязать — взять какую-то оперативную паузу, возможно на зиму. После осени вести переговоры, а тем временем, как все мы прекрасно понимаем, зализывать раны, лечить раненых, ремонтировать подбитую или поврежденную технику, расконсервировать старую, производить новые ракеты, снаряды и готовиться к следующей волне оккупации", - считает Горбач.

Эксперт считает, что поведение России очень напоминает растянутую во времени историю с разделением Речи Посполитой.

"Тогда, правда, это были не только Россия, но и Пруссия и Австрия, которые делили Речь Посполитую в три подхода, ведь всю сразу поделить не могли, потому что была слишком большая территория. Переварить, взять под контроль оккупационных властей всю Украину за один раз просто невозможно, поэтому они хотели бы проглотить Украину частями и растягивать это на длительное время", - отметил Горбач.

И добавил, что Украина не должна соглашаться на уловки России с временными переговорами — их надо выгонять с захваченных позиций. Потому что если этого не сделать теперь, то завтра они пойдут дальше.

Также Горбач добавил, что арсенал к принуждению Украины к переговорам у России уже уменьшается.

"Сейчас война приняла совсем иную интенсивность, масштабность — покрывает обстрелами почти всю территорию Украины, в ней используется стратегическая авиация (и оружие, которая не использовалось в 2014 году) и даже это не заставляет украинское военное, политическое руководство и общество к тому, чтобы поддаваться на те шаги, которые могли бы расцениваться как капитуляция. Поэтому сейчас расчет у них на экономическое, психологическое истощение украинского сопротивления, разочарование или усталость западных партнеров в их поддержке Украины", - говорит Горбач.

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