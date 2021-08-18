Печальная статистика: в Украине стремительно уменьшается количество населения

Население Украины уменьшается / УНИАН

По состоянию на 1 июля текущего года в Украине проживают 41,383 миллиона человек. В первом полугодии 2021-ого количество украинцев сократилось на 205,2 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

С начала года количество смертей в Украине достигло 349 тысяч человек. К примеру в этот же период прошлого года этот показатель был несколько ниже - 287 тысяч.

А вот родилось за первые полгода 2021-ого только 132,6 тысячи детей, что на 6,5 тысяч меньше, чем в первые 6 месяце 2020-ого.

"Количество умерших существенно преобладает над числом новорожденных. На 100 умерших приходится 38 новорожденных", - отметили в ведомстве.

Между тем, по данным Госстата, в первом полугодии в Украину прибыло 197,8 тысячи человек. И это на 30,5 тысяч больше, чем за тот же период 2020 года.

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Но выехали из страны 186,5 тысячи человек - на 26,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Напомним, ранее послы обнародовали данные по количеству украинцев в Польше и Чехии. Оказывается, за границей проживает и работает от трех до пяти миллионов украинцев. В Чехии проживает около 180 тысяч украинцев. И это количество составляет чуть ли не самое большое нацменьшинство в Чехии.

Также в июне в странах Евросоюза был зафиксирован пик востребованности украинских трудовых мигрантов. В частности, произошел рост количества вакансий почти в 2 раза.