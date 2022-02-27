Переговоры между Украиной и Россией еще не начались: названа причина

Граница / Фото dpsu.gov.ua

Делегация Украины на переговорах с Россией сменила маршрут до места встречи с делегацией РФ на участке границе с Беларусью. Встреча начнется в ближайшие часы.

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире канала Рада.

"Переговоры могли начаться с минуты на минуту, поскольку расстояние от Киева до места проведения переговоров небольшое. Но в связи с ситуацией делегация маршрут изменила, поэтому я думаю, что переговоры начнутся на протяжении ближайших нескольких часов", - отметил он.

Он также не назвал состав делегации, чтобы не подвергать их опасности.

Переговоры Украины и России

Место переговоров представителей Украины и РФ - пункты пропуска Александровка и Вильча. Ближайший белорусский город - Наровля.

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В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинская делегация проведет переговоры с Россией на границе с Беларусью.

Как сообщил президент Украины, украинская и российская делегация встретятся без предварительных условий на границе Украины и Беларуси в районе реки Припять.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.