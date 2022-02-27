Переговоры между Украиной и Россией еще не начались: названа причина

Представитель Зеленского в Конституционном суде не назвал состав делегации, чтобы не подвергать их опасности.
Делегация Украины на переговорах с Россией сменила маршрут до места встречи с делегацией РФ на участке границе с Беларусью. Встреча начнется в ближайшие часы.
Об этом рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире канала Рада.
"Переговоры могли начаться с минуты на минуту, поскольку расстояние от Киева до места проведения переговоров небольшое. Но в связи с ситуацией делегация маршрут изменила, поэтому я думаю, что переговоры начнутся на протяжении ближайших нескольких часов", - отметил он.
Он также не назвал состав делегации, чтобы не подвергать их опасности.
Переговоры Украины и России
Место переговоров представителей Украины и РФ - пункты пропуска Александровка и Вильча. Ближайший белорусский город - Наровля.
В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинская делегация проведет переговоры с Россией на границе с Беларусью.
Как сообщил президент Украины, украинская и российская делегация встретятся без предварительных условий на границе Украины и Беларуси в районе реки Припять.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.