Перерезан канал переброски оружия РФ: под Мелитополем взорвали железнодорожный мост

Взорван мост между Мелитополем и Токмаком / sprotyv.mod.gov.ua

В Запорожской области взорван железнодорожный мост, по которому российские захватчики перевозили оружие и военную технику на фронт.

Как сообщили в Штабе обороны Запорожского края, в воскресенье днем между Мелитополем и Токмаком произошел взрыв, в результате которого разрушен железнодорожный мост.

В сообщении уточняется, что по данному железнодорожному мосту оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой.

Есть сведения, что стратегически важный для российской армии мост взорван в районе оккупированного села Любимовка.

Ранее сообщалось о том, что в Луганской области украинские военные взорвали понтонную переправу, которую рашисты даже не успели достроить. ВСУ успешно заминировали ее прямо у оккупантов под носом.

Рашисты в очередной раз пытались проложить мост для форсирования реки. Однако их даже не смутило то, что возле этого места кучу сожженной техники.

Читайте еще: