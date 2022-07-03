Перерезан канал переброски оружия РФ: под Мелитополем взорвали железнодорожный мост

Между Мелитополем и Токмаком произошел взрыв, в результате которого разрушен железнодорожный мост.
В Запорожской области взорван железнодорожный мост, по которому российские захватчики перевозили оружие и военную технику на фронт.
Как сообщили в Штабе обороны Запорожского края, в воскресенье днем между Мелитополем и Токмаком произошел взрыв, в результате которого разрушен железнодорожный мост.
В сообщении уточняется, что по данному железнодорожному мосту оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой.
Есть сведения, что стратегически важный для российской армии мост взорван в районе оккупированного села Любимовка.
Ранее сообщалось о том, что в Луганской области украинские военные взорвали понтонную переправу, которую рашисты даже не успели достроить. ВСУ успешно заминировали ее прямо у оккупантов под носом.
Рашисты в очередной раз пытались проложить мост для форсирования реки. Однако их даже не смутило то, что возле этого места кучу сожженной техники.
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