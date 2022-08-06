Пламя и огромный столб дыма: в Макеевке взорвался склад РФ с боеприпасами

В Макеевке прогремели взрывы на складах оккупантов РФ / Фото УНИАН

На захваченных оккупантами РФ территориях Украины продолжают взрываться вражеские склады с боеприпасами.

В ночь на субботу, 6 августа, в Макеевке Донецкой области прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Сети опубликовали снимки и видео пожара и взрывов в Макеевке. Уточняется, что детонация происходит на одном из складов оккупантов РФ.

При этом виднеется мощный столб огня, а также черный дым от пожара на складе российских оккупантов.

Местные жители делятся впечатлениями о том, что грохот от взлетевшего на воздух российского склада разбудил их рано утром. Пожар и детонация боеприпасов еще продолжается.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Луганской области.

Как сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.

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