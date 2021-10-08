Почему украинцы на самом деле боятся делать прививки: ответ инфекциониста

Вадим Аристов / Фото УНИАН

В Украине нет эффективной государственной институции, которая бы занималась противоэпидемическими мероприятиями. Вместо этого создана монополия на коммуникации по теме вакцин. Фактически около 15 лет этим занимается одна и та же группа, которая получает все средства, выделяемые государством на это направление и получаемые в качестве кредитов международных институтов на эту работу. Эта группа средствами управляет, как умеет - скорее, "проедает" их. Последствия этого мы наблюдаем уже много лет в виде вспышек кори, дифтерии, полиомиелита, эпидемий туберкулеза и ВИЧ, а сейчас - волн эпидемии коронавируса. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов.

По его словам, ранее Санэпидслужба эффективно управляла противоэпидемическими мероприятиями, но вместо нее ничего функционального так и не создали.

"У нас почему-то культивируется собственная неспособность управлять чем-либо и, соответственно, мысль о необходимости привлечения международных структур, которые усваивают эти средства в том темпе, в котором им удобно", - отметил Аристов.

Из-за очевидных провалов мы имеем высокий уровень недоверия к действиям правительства и тому, что делается для преодоления эпидемии.

"Все проблемы у нас из-за низкого уровня управления противоэпидемическими мероприятиями и недостаточной квалификации тех, кто должен выполнять эту функцию в нашей стране. И речь идет не о злом умысле, а о бизнес-интересах. Для чего убивали санэпидслужбы? Для того, чтобы передать выполнение этой функции на аутсорс! Вот ее и передали, и та группа выполняет эту функцию государства и осваивает государственные средства", - отметил эксперт.

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Аристов напомнил, как Центр общественного здоровья во время пика осенней заболеваемости коронавирусом объявил тендер на 10 миллионов гривен на изучение сексуальных интересов мужчин, имеющих секс с мужчинами.

"Это была ну очень "актуальная" проблема в разгар очередной волны коронавируса! При этом они отбрехивались, что речь шла об иностранных средствах (хотя, скорее всего, это кредит, который мы еще и будем возвращать с процентами). И даже если это были деньги, которые упали с неба, такой проект отвлекает человеческие ресурсы Центра. Его работники будут изучать, при каких обстоятельствах мужчины имеют секс с мужчинами, а не то, почему среди украинцев в возрасте 60+ уровень вакцинации всего 6%", - возмутился инфекционист.

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Аристов добавил, что от главы одного из фондов, который руководил определенными программами медицинской реформы, он когда-то слышал, что "если в сегменте пожилых людей не будет доступа к медицинской помощи, то это для Украины хорошо, потому что нынешний груз пожилого населения наша экономика не вытягивает".

Еще один момент, на который обратил внимание эксперт, это то, как построено финансирование коммуникации. Существенный сегмент имеющихся коммуникаций в здравоохранении направлен на молодых людей - студентов, айтишников, молодых профессиональных и богатых людей, живущих в крупных городах.

"Молодые успешные люди через яркую картинку и сильные месседжи, ощущение современности и инновационности очень живо на эту коммуникацию реагируют. У Санэпидслужбы такого имиджа не было. В Украине все, что осталось от УССР, не имеет нужного привлекательного имиджа. И важность своей работы для общества не умеет прокомуницировать", - объяснил Аристов.

По его словам, все разговоры о системности, институтах, национальных и государственных интересах молодежью часто воспринимаются как нападение на коллективный бренд медицинской реформы бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, который нужно защищать.

"Как россияне впереди танков выпускают женщин и бабушек, так и у нас действует группа "бракоделов" (я против того, чтобы их называть "супрунятами", потому что это именно "бракоделы"). Они заняли все финансовые государственные и международные потоки в здравоохранении и конвертируют их в основном в брак и собственную прибыль, а не на достижение результатов, которые нужны государству", - заявил эксперт.

Аристов считает, что если не будет открыт свободный обмен мнениями, конкуренция людей и идей, то этот монопольный аутсорс постепенно убьет остатки специалистов, которые понимают, что при подобных обстоятельствах нужно делать, а дальше будет хаос и средневековье. Ведь профессиональных эпидемиологов в Украине уже не выпускают более пяти лет, а те, которые были, в большинстве своем уже ушли на пенсию или переквалифицировались.

При этом не доверяют украинской системе здравоохранения не только украинцы.

"Израильские газеты написали о недостаточности противоэпидемических мероприятий, которые привели к массовому инфицированию коронавирусом хасидов. Среды тех, которые возвращались из Украины, такого количества фальшивых сертификатов о тестировании на COVID-19 в Израиле еще не видели. Израиль даже собственный тестирующий центр создал в Умани, чтобы проверять хасидов перед возвращением домой, но большинство паломников пользовались украинским центрами, поскольку именно там легче подделать справку. Созданную в Украине проблему Израиль решает уже на своей территории: он не доверяет украинским институтам, поэтому просто всех тестирует при въезде и обещает уголовные дела против тех, кто подделывает документы. Таким образом, мы создаем бренд наиболее хаотичной зоны здравоохранения в мире", - резюмировал Вадим Аристов.

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Вакцинация от коронавируса

Ранее инфекционист Вадим Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Скорее всего, именно они остановят эту эпидемию, считает эксперт.

Также Аристов развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных. По его словам, больные с онкологией больше рискуют оказаться на больничной койке (с вероятностью летального исхода), в случае отказа от вакцинации. Поэтому им нужно бежать прививаться как можно быстрее.

Украинский ученый-биохимик, профессор и доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что третья доза вакцины от коронавируса может понадобиться в том случае, если в мире появятся новые мутировавшие варианты COVID-19.

По его словам, для эффективной борьбы с коронавирусом хотя бы 80% населения планеты должно быть иммунизировано двумя дозами вакцины. Бустерная доза выглядит нерационально на фоне того, что многие люди не получили даже по одной прививке.