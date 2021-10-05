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Академик объяснил, когда будет необходима третья доза вакцины против COVID-19

5 октября 2021, 06:43
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На данный момент бустерная доза препаратаа выглядит нерационально на фоне того, что многие люди не получили даже по одной прививке, сказал Сергей Комиссаренко.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
Третья прививка от коронавируса может дать пользу: ученый назвал условие / УНИАН

Украинский ученый-биохимик, профессор и доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что третья доза вакцины от коронавируса может понадобиться в том случае, если в мире появятся новые мутировавшие варианты COVID-19.

По его словам, для эффективной борьбы с коронавирусом хотя бы 80% населения планеты должно быть иммунизировано двумя дозами вакцины. Бустерная доза выглядит нерационально на фоне того, что многие люди не получили даже по одной прививке, сказал Комиссаренко в интервью изданию Апостроф.

"Если будут оставаться страны с низким уровнем вакцинации, то они станут источником распространения вируса среди других государств. У нас сейчас примерно 8 млрд человек, и желательно было бы вакцинировать хотя бы 80-85%", – пояснил академик Национальной академии наук и директор Института биохимии им. Палладина НАН.

С другой стороны, подчеркнул Комиссаренко, третья прививка может дать пользу. В частности, тем людям, у которых развился слабый иммунный ответ после получения первых двух доз. Силу иммунного ответа на COVID-19 проще всего проверить с помощью теста на уровень антител, однако он не обязательно будет равен силе иммунного ответа.

"Потому что носителями иммунной памяти являются не антитела, а лимфоциты. Есть В-лимфоциты, которые отвечают за гуморальный иммунитет, и Т-лимфоциты – за клеточный. Проверить это довольно сложно, такие исследования проводятся только в специализированных научно-исследовательских лабораториях", – рассказал Комиссаренко.

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Он подчеркнул, что необходимость введения третей дозы вакцины против коронавируса возникнет с появлением штаммов COVID-19, которые будут существенно отличаться от предшественников. По его словам, если новые и опасные варианты начнут циркулировать, то понадобится и переработка вакцины, и повторная вакцинация препаратом, который будет направлен против новых штаммов.

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Как сообщал Главред, инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов заявил, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Скорее всего, именно они остановят эту эпидемию, считает эксперт.

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