Почему ВСУ создают новые бригады вместо пополнения старых: ответ Генштаба

На линии боевого соприкосновения оккупанты имеют значительное преимущество, подчеркнул Дмитрий Лыховий.

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В ВСУ создают новые бригады / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

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У РФ преимущество в численности на поле боя

ВСУ нужны новые бригады

Для того чтобы закрывать весь фронт, в составе Вооруженных сил Украины необходимо создавать новые бригады, заявил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий.

В комментарии Интерфакс-Украина он напомнил о том, что за последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек.

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Представитель Генштаба говорит, что другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет, поскольку на сегодня имеется 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями.

По его словам, на сегодня на линии боевого соприкосновения российские оккупанты имеют значительное преимущество, иногда 5-кратное, поэтому периодически возникает необходимость передислокации отдельных батальонов других воинских частей.

"Это логичный и нормированный уставом способ действий для усиления обороны: когда на проблемных участках фронта есть угроза прорыва, на него переводятся подразделения с неатакованных участков", — отметил украинский офицер.

Зачем в ВСУ создают новые подразделения

Он также обратил внимание на то, что новобранцы, которые пополняют подразделение, должны пройти в нем адаптацию и слаживание, а на это нужно время. Именно поэтому для усиления участка фронта, где возникает угроза прорыва, задействуют уже сформированное подразделение, которое готово выполнить задачу в наиболее сжатые сроки.

"Простым пополнением бригад, которые понесли значительные потери, тоже нельзя ограничиться - потому что они нуждаются в боевом слаживании. Для их замены и вывода из района боевых действий нужны новые бригады", — добавил Лыховий.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Украина не может оснастить даже 4 бригады из-за нехватки оружия. Президент заявил, что причиной нехватки вооружения являются задержки с помощью от партнеров.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил свои слова о "14 бригадах без оружия". Президент Владимир Зеленский пояснил, что 14 бригад ВСУ, которые, по его словам, остались "без оружия" из-за промедлений с поставками западного вооружения, формировались как резерв для ротаций войска.

Как сообщал ранее Главред, президент ранее говорил о том, что 14 бригад ВСУ сейчас без обещанного Западом оружия в интервью Bloomberg в начале июля.

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