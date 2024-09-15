Украина не может оснастить даже 4 бригады из-за нехватки оружия - Зеленский

В Украине серьезные проблемы с вооружением украинских защитников. Из-за серьезной нехватки не удается оснастить даже 4 из 14 бригад. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Фариду Закарии на CNN.
Причиной этого является очень медленная поставка военной помощи от партнеров. Проблема стала больше из-за восьмимесячной паузы, когда Конгресс США не принимал необходимое решение о помощи.
"Во-первых, все происходит очень медленно. Во-вторых, нам нужно подготовить 14 бригад. До сих пор у нас этого нет, и из этого пакета мы не оснастили даже 4 (бригады - ред.) ... Мы использовали все, что могли. Мы передали то, что у нас есть в резервах, то, что есть на складах или в резервных бригадах, которые нам сейчас нужны. Мы забрали все оружие, которое у них было", - сказал Зеленский.видео дня
Военная помощь - последние новости
Как писал Associated Press ранее, почти 6 миллиардов долларов, которые США готовят для Украины, могут исчезнуть до конца сентября. Администрация Байдена попросила Конгресс включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября, чтобы финансировать федеральное правительство и предотвратить остановку работы. Официальные лица заявили, что надеются продлить полномочия еще на год.
На сегодня ВСУ использовали практически все запасы ракет ATACMS. Источник CNN сообщил, что, по словам украинцев, в пределах досягаемости ракетного комплекса, который Киев хочет применить вглубь России, есть объекты по производству оружия, которые могут быть достойными военными целями.
К слову, 11 сентября Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета помощи на общую сумму более 600 миллионов фунтов стерлингов (780 миллионов долларов).
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