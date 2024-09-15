Времени на подготовку будет больше: Сырский анонсировал важные изменения для мобилизованных

В Украине уже с октября-ноября планируют увеличить срок базовой общевойсковой подготовки.

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Сырский анонсировал увеличение сроков подготовки мобилизованных / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

В Украине планируют увеличить срок базовой общевойсковой подготовки мобилизованных. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Соответствующие изменения необходимы для того, чтобы сделать качественной подготовку мобилизованных для сохранения их жизней. Соответствующий проект начнется уже в октябре-ноябре этого года. Командование провело совещание, на котором обсудили проблемные вопросы и наработали пути их решения.

"Провел рабочее совещание по этому вопросу с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров ... Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года. Продолжаем работу над повышением качества подготовки военнослужащих в учебных центрах", - написал Сырский. видео дня

Сейчас также рассматривают возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, еще недавно на Закарпатье сообщили о смерти мобилизованного в ТЦК. С целью выяснения всех обстоятельств дела был направлен запрос генеральному прокурору, подчеркнул Дмитрий Лубинец.

3 сентября Рада проголосовала за важный законопроект. Депутаты приняли за основу законопроект о запрете мобилизации лиц в возрасте до 25 лет, отмечает народный депутат Железняк.

Что интересно, экономическое бронирование могут ввести в этом году. Однако это один из самых сложных вопросов за последние годы, поэтому он обсуждается так долго.

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