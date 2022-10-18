Под Херсоном очень горячо: Арестович рассказал, какие "непростые решения" готовят оккупанты

Арестович / Генеральный штаб ВСУ, скриншот

На Херсонском направлении Вооруженные силы Украины накрывают много мобилизованных россиян.

Как заявил советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире Фейгин LIVE, оккупанты несут тяжелейшие потери.

По его словам, на Херсонском направлении ВСУ накрывают российские командные пункты и скопления войск.

"Очень много накрываем мобилизованных. Их туда привозят, селят огромными массами от 500 до 2 000 человек в одном месте. И промахнуться по ним сложно, даже если мы бы очень хотели. Среди них стремительно нарастают потери…Даже Суровикин (командующий российской армии в Украине, - ред.) сегодня сказал, что на Херсонщине очень сложно. Ну если ты пригнал… тысячи мобилизованных, а из них 1 500 убитых и раненых за двое суток, то, наверное, могут быть всякие "непростые решения", - отметил он.

Кроме того, Арестович рассказал, что проблема с дронами-мопедами будет решена в течение двух недель.

"Украина скоро получит несколько сотен противодронных станций, а до этого мы будем просто сбивать их привычными средствами", - отметил он.

Что происходит в Херсоне

Как сообщал Главред, новый командующий силами российских оккупантов в Украине Сергей Суровикин заявил, что действия и планы страны-агрессора в отношении Херсона "будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации".

По его словам, ситуация "непростая", а оккупанты собираются действовать "осознанно и своевременно".

Кроме того, коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.

"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра", - утверждает коллаборант.

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