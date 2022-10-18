Под Херсоном очень горячо: Арестович рассказал, какие "непростые решения" готовят оккупанты

Арестович рассказал, что проблема с дронами-мопедами будет решена в течение двух недель.
На Херсонском направлении Вооруженные силы Украины накрывают много мобилизованных россиян.
Как заявил советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире Фейгин LIVE, оккупанты несут тяжелейшие потери.
По его словам, на Херсонском направлении ВСУ накрывают российские командные пункты и скопления войск.
"Очень много накрываем мобилизованных. Их туда привозят, селят огромными массами от 500 до 2 000 человек в одном месте. И промахнуться по ним сложно, даже если мы бы очень хотели. Среди них стремительно нарастают потери…Даже Суровикин (командующий российской армии в Украине, - ред.) сегодня сказал, что на Херсонщине очень сложно. Ну если ты пригнал… тысячи мобилизованных, а из них 1 500 убитых и раненых за двое суток, то, наверное, могут быть всякие "непростые решения", - отметил он.
Кроме того, Арестович рассказал, что проблема с дронами-мопедами будет решена в течение двух недель.
"Украина скоро получит несколько сотен противодронных станций, а до этого мы будем просто сбивать их привычными средствами", - отметил он.
Что происходит в Херсоне
Как сообщал Главред, новый командующий силами российских оккупантов в Украине Сергей Суровикин заявил, что действия и планы страны-агрессора в отношении Херсона "будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации".
По его словам, ситуация "непростая", а оккупанты собираются действовать "осознанно и своевременно".
Кроме того, коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.
"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра", - утверждает коллаборант.
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