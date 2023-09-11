Под угрозой крупные города Украины: эксперт назвал, куда РФ нацелила Искандеры

РФ стягивает ОТРК Искандер по всей линии фронта, предупредил Роман Свитан.

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Роман Свитан предупредил об угрозе ударов ОТРК Искандер / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал угрозу применения российскими оккупантами оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер.

Кроме ОТРК Искандер, в Брянскую область РФ перебросила также дивизион береговых комплексов Бал с противокорабельными ракетами Х-35У, подчеркнул он в комментрии Фокусу.

По словам военного эксперта, они аналогичны ракетам Х-22 и наводятся на радиоконтрастную цель с низкой точностью попадания.

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"Фактического увеличения количества Искандеров к августу не произошло. Их подтягивали и растягивали по всей линии фронта. Весь левый берег Днепра и часть правого под угрозой. Правда, они не на границе стоят, а километров за 150 от нее. Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Кривой Рог, Херсон они могут достать", — предупредил собеседник.

Вместе с тем он пояснил, что уничтожить ракетные установки оккупантов будет сложно, ведь они размещаются за линией радиодальности.

Военный эксперт отметил, что навести беспилотники на них крайне сложно, ведь после пуска ракет они уезжают с места, поэтому их можно уничтожить только при прямом управлении беспилотником.

"Можно пользоваться механизмами ретрансляции или спутниками. Уверен, что наши спецслужбы найдут выход", — добавил Свитан.

Ранее сообщалось, что РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины. РФ методично наносит удары по гражданским объектам, напомнил Вадим Скибицкий.

Напомним, ранее в ОГП раскрыли детали удара РФ по Чернигову. Россия использовала ракету Искандер-М с измененными настройками, рассказал Юрий Белоусов.

Ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.

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