"Покрошили" врага на юге: десятки оккупантов уничтожили вместе с техникой и складами РФ

Кроме личного состава украинские защитники также уничтожили вражеское вооружение и бронетехнику.
На Южном направлении бойцы Вооруженных Сил Украины за сутки ликвидировали 31 российского оккупанта.
Об этом идет речь в сообщении в Facebook представителя оперативного командования Пивдень Владислава Назарова.
По его данным, кроме личного состава, украинские защитники также уничтожили вражеское вооружение и бронетехнику.
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач обеспечены подтвержденные потери врага в количестве 31 рашиста, танка Т-72, 2 самоходных орудий "Пион", самоходной артустановки, минометного комплекса "Сани" и двух единиц автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами в Благодатовке и Новопетровке", - добавил Назаров.
Напомним, ранее глава военной разведки Британии Джим Хокенгалл заявил о том, что существует небольшая вероятность того, что война в Украине может завершиться в 2022 году, а конфликт может быть длительным.
Он подчеркнул, что после того, как РФ понесла значительные потери, агрессор стремится собрать больше сил, а также передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг.
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