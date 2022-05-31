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Политическая цель РФ, вероятно, оккупировать всю территорию Донбасса - разведка Британии

31 мая 2022, 11:38

Чтобы достичь этого, России нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка.

Путин, война, россияне
Политическая цель РФ, вероятно, оккупировать всю территорию Донбасса / Коллаж фото Reuters

Политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, но для достижения этого нужно помимо Северодонецка захватить Краматорск и трассу Днепр – Донецк.

В разведывательном обзоре Минобороны Британии сообщают, что захват Россией Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в окружении Северодонецка и закрытии "котла" вокруг украинских сил в Луганской области.

"Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, идут уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе, при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются", - говорится в сообщении.

Также британская разведка отмечает, что пути к потенциальному "котлу" остаются под контролем Украины.

"Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сгруппировав силы и ведя огонь на относительно небольшой территории", - отмечает Британская разведка.

Читайте такжеРосгвардейцы отказались повторно ехать на войну в Украину из-за низких выплатЭто вынуждает Россию рисковать на других оккупированных территориях.

"Политическая цель России, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы достичь этого, России нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр – Донецк", - говорится в обзоре.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война РФ против Украины может затянуться дольше, чем ранее прогнозировалось. Он убежден в том, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине, но все еще не отказывается от нее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России пришла уничтожить украинскую нацию. Он признался, что ему больно смотреть, как отправленные Владимиром Путиным войска разрушают города и убивают людей, но за все время войны он не проронил слезы.

Зеленский сказал, что битва за Донбасс будет тяжелой, и Украина сдаваться не собирается.

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