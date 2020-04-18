В Украине предлагают перенести поминальные дни на июнь: названа дата

В ПЦУ советуют идти на кладбище 6 июня / memory-tour.ru

Православная церковь Украины переносит дни поминовения усопших, известные в народе как "гробки", на июнь и просит украинцев не посещать кладбища в апреле-мае текущего года.

Как отметил спикер ПЦУ Евстратий Зоря в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, проведать усопших рекомендуют 6 июня в троицкую поминальную субботу, в которую состояться поминальные дни.

"Церковь также установила, что религиозные традиции, которые у нас есть относительно посещения кладбищ через неделю после Пасхи, переносятся на 6 июня, на троицкую поминальную субботу", - сказал Зоря.

Напомним, родительских суббот в году семь. При этом какого числа родительский день в 2020 году зависит от даты других церковных праздников – в большинстве случаев Пасхи.

Как ранее сообщалось, карантин в Украине будет продолжен до мая 2020 года, однако уже сейчас понятно, что большинство ограничений будут действовать до июня, а, возможно, и дольше.

11 марта 2020 в рамках экстренного заседания Кабмин принял решение ввести карантин по всей территории Украины до 3 апреля - по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19. Затем, 25 марта 2020 года правительство решило продлить чрезвычайные карантинные меры еще на 30 дней - до 24 апреля, а также ввести режим чрезвычайной ситуации по стране.