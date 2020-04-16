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Продолжение карантина: когда выйдем на работу и что запретят до лета

16 апреля 2020, 21:31

Если не будет форс-мажора, мелкие предприятия начнут восстановление с 12 мая.

карантин
Карантин может затянуться до лета / УНИАН

Карантин в Украине продолжен до мая 2020 года, однако уже сейчас понятно, что большинство ограничений будут действовать до июня, а, возможно, и дольше.

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на собственные источники, мелкие предприятия начнут запускаться с 12 мая, а дальше ситуация будет развиваться с учетом эпидемологической составляющей.

Что нас ждет:

  • часть предприятий могут открыть 12 мая (в первую очередь мелкий бизнес);

  • большинство ограничений будет действовать до июля;

  • окончательное решение примут и объявят только после Пасхи;

  • общественный транспорт могут запустить после мая, возможно, за исключением метрополитена;

  • если карантин будет полноценно действовать в ЕС, в Украине его также отменять не станут.

После Пасхи

Власти ожидают, что ухудшение ситуации может наступить после пасхальных праздников. Поэтому после больших выходных объявят промежуточное решение. Во властных кругах говорят: даже если ситуация ухудшится, резко продлевать карантин сразу до конца мая или тем более до середины лета не будут. Действовать будут постепенно и продумано.

"Жесткие ограничения в любом случае останутся до июля. Но при этом, возможно, в первую волну продлим карантин до середины мая", – рассказал источник.

В правительстве надеяться, что жесткие меры на Пасху дадут результат и всплеска заболеваемости не произойдет. Однако это лучший сценарий, а может произойти всякий.

Возвращаемся к жизни

После 12 мая, возможно, начнут запускать общественный транспорт. Однако метро может остаться закрытым, поскольку риски большого скопления людей велики. Это станет проблемой в первую очередь для Киева и Харькова, там местной власти придется запускать дополнительный наземный транспорт, придерживаясь ограничения по количеству пассажиров.

Разумеется, украинские власти, принимая решение об окончании карантина, будут ориентироваться на ситуацию в ЕС.

"Она лучше, чем в Испании, Италии, но хуже, чем в Германии, где уже есть хорошие тенденции. Мы будем оценивать состояние после Пасхи. Ожидаем, что пик – после Пасхи. Такого, что у нас закончился карантин, а в ЕС он действует – не будет. Будем ориентироваться на европейский опыт", – рассказал высокопоставленный чиновник.

Что нас ждет к лету

Источники в высших эшелонах власти заверяют, что некоторым украинцам разрешат выйти на работу после 12 мая, однако большинство ограничений будут действовать и дальше. Естественно, те, у кого есть возможность, получат рекомендации и дальше работать удаленно.

Даже если число новых случаев заболевания начнет стремительно уменьшаться, то открывать торговые центры, посещать массовые мероприятия, кафе, пляжи до июня все равно будет запрещено. И, скорее всего, до лета будет рекомендовано на улицах ходить в масках.

Известно, что в Кабмине планировали изначально два сценария продления карантина. Однако сейчас остановились на 12 мая. До этой даты будут продлены абсолютно все ограничения, а после нее ситуация покажет, как следует поступать дальше.

В частности, по прогнозу украинских ученых из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, до конца апреля в стране заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрет. В случае такого сценария бесполезно ожидать послабления карантина к середине мая. Не исключено, что жесткий карантин будет полноценно продлен аж до лета.

Итог карантина

Все сценарии продления карантина упираются в одну серьзную деталь - экономика Украины и без того трещит по швам, а длительный простой может убить ее окончательно.

По данным экспертов, временно закрылись около 600 тысяч предприятий и около двух миллионов человек остались вообще без заработных плат. Возможно, карантин придется послаблять, поскольку у людей банально не будет средств к существованию. Для примера, потери авиационной отрасли лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен. В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на четыре недели или даже меньше. Поэтому сроки снятия ограничений будут вплотную зависеть как от эпидемиологической ситуации, так и от экономической составляющей.

Напомним, 11 марта 2020 в рамках экстренного заседания Кабмин принял решение ввести карантин по всей территории Украины до 3 апреля - по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19. Затем, 25 марта 2020 года правительство решило продлить чрезвычайные карантинные меры еще на 30 дней - до 24 апреля, а также ввести режим чрезвычайной ситуации по стране.

Как ранее сообщалось, уже в самое ближайшее время Кабинет министров планирует объявить продление в Украине режима карантина по причине пандемии китайского коронавируса с 24 апреля до 11 мая.

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