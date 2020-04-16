СМИ узнали, до какого числа в Украине могут продлить карантин

Карантин,Украина / УНИАН

Уже в самое ближайшее время Кабинет министров планирует объявить продление в Украине режима карантина по причине пандемии китайского коронавируса с 24 апреля до 11 мая.

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственные источники было опубликовано в Telegram-канале Политика страны.

"Главная причина, с точки зрения власти, - увеличение количества зараженных, риски, связанные с Пасхой и с майскими праздниками", - говорится в тексте

Напомним, 11 марта 2020 в рамках экстренного заседания Кабмин принял решение ввести карантин по всей территории Украины до 3 апреля - по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19. Затем, 25 марта 2020 года правительство решило продлить чрезвычайные карантинные меры еще на 30 дней - до 24 апреля, а также ввести режим чрезвычайной ситуации по стране.

Согласно данным на утро четверга, 16 апреля, общее число зараженных коронавирусом в Украине составляет 4 161 человека. Только в Киеве количество зараженных достигло 644 человек, за сутки коронавирус выявили у 32 горожан, еще один человек умер.