Потери будут большими: Сунгуровский оценил угрозу развертывания войны в Европе за пределами Украины

Вероятность мала, но очень угрожающая, считает Николай Сунгуровский. Поэтому в НАТО говорят о развертывании дополнительных баз на границе с Россией.

Николай Сунгуровский / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Сценарий развертывания войны в Европе за пределами Украины маловероятен, но на самом деле никто не знает, что происходит в голове у российского диктатора Владимира Путина. Об этом в интервью Главреду сказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"С точки зрения военной логики, такой сценарий (война в Европе вне границ Украины, - ред.) вообще невозможен. Он был маловероятен и в начале 2022 года, когда говорили, что группировка российских войск недостаточна по своей численности и оснащенности для захвата Украины", - сказал эксперт.

"Но давайте делать скидку на сумасшедшего, то есть на лицо, которое принимает решения. Что сидит в голове у Путина, никто сказать не может, как и того, что он не отдаст приказ", - добавил Сунгуровский.

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Директор военных программ Центра Разумкова объяснил, что, например, наступление РФ со стороны Беларуси все считают маловероятным. Но если такой приказ будет отдан, то наступление начнется.

"Да, эта группировка войск, естественно, будет перемолота. Но для этого будут отвлечены наши дополнительные средства на это направление. Такие вещи часто обоснованы не военной, а политической логикой", - отметил эксперт.

По словам Сунгуровского, на российских пропагандистских телеканалах не раз звучали заявления о том, что страна-оккупант задействует свои радиоэлектронные средства, подавит все ПВО НАТО, а дальше пойдут удары ракетами. При этом авиации и ракет у России уже почти не осталось, но политики уверены в обратном.

"Они мыслят совершенно другими категориями. Вот эту разницу необходимо учитывать", - сказал эксперт.

По этой причине в НАТО говорят о развертывании дополнительных баз на границе с Россией.

"Это и средство сдерживания, и средство повышения собственной обороноспособности с учетом фактора принятия политического решения. Мол, а вдруг. Вероятность мала, но очень угрожающая. Если она будет реализована, потери будут большими. Но чтобы их избежать, развертывают такие силы и средства", - резюмировал Сунгуровский.

Как сообщал Главред, в НАТО заявили о готовности к прямому боевому столкновению с Россией. Об этом сказал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Кроме того сообщалось, что на случай высокоинтенсивного конфликта Организация Североатлантического договора разрабатывает специальные секретные инструкции для стран блока. Они могут быть задействованы на случай, если члены НАТО должны будут защищать друг друга по статье 5 (о коллективной безопасности).

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