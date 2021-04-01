Преподавательница вуза угодила в скандал из-за высказываний о геях и лесбиянках

Преподавательница львовского вуза угодила в скандал из-за высказываний о людях с нетрадиционной ориентацией / УНИАН

Кандидат архитектуры – 39-летняя преподавательница Национального университета Львовская политехника, который находится во Львове, Ольга Мерье годами рассказывала студентам, что людей с нетрадиционной ориентацией (ЛГБТ – лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры) нужно лечить.

В понедельник, 29 марта, преподаватель "зарезала" тему одной студентки для научной работы – девушка хотела написать о проблеме гендерного равенства и харассмента, в частности в отношении ЛГБТ-представителей, узнало РБК-Украина от студентов.

Мерье заявила, что нам просто "впаривают" информацию о гендере (род), о необходимости понимать людей с нетрадиционной ориентацией, и их нужно просто "лечить".

"Люди, которые исповедуют христианские ценности, прежде всего, понимают, что это больное общество. То есть, если кто-то позиционирует себя как гей или лесбиянка, это человек, у которого нездоровая психика, и это человек, которого надо лечить…", – говорила преподавательница.

Заявления Ольги Мерье о представителях ЛГБТ

Напомним, гомосексуальность ранее считалась заболеванием, и ее лечили. Позже в большинстве стран мира гомосексуальность перестали считать болезнью. В ряде западных государств права представителей ЛГБТ закреплены на законодательном уровне.

Украина стремится стать частью Евросоюза, а в этом объединении стран выступают за защиту прав людей с нетрадиционной ориентацией.

Справка. Ольга Мерье родилась 28 февраля 1982 года, является старшим преподавателем кафедры дизайна и основ архитектуры Института архитектуры Национального университета Львовская политехника, пишет wiki.lp.edu.ua.

Ольга Мерье попала в скандал из-за высказываний о людях с нетрадиционной ориентацией / Скриншот с wiki.lp.edu.ua