Пресс-секретарь Зеленского рассказал, что переговоры с Россией не начнутся еще несколько часов

Сергей Никифоров / Офис президента

В Офисе президента Украины сообщили, что назначенные на вечер воскресенья, 27 февраля, переговоры с российскими агрессорами на белорусско-украинской границе не начнутся еще несколько часов - по причине крайне сложной логистики и обеспечения мер безопасности для нашей делегации. Об этом в комментарии порталу "Новое время" сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, на повестке дня главный вопрос - вопрос мира в Украине.

"А уж каким образом его достичь – определят на переговорах", – добавил спикер Зеленского.

Как говорит Никифоров, в Гомеле будет работать всего-лишь передовая делегация, которая должна определить условия хода дальнейших переговоров.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.