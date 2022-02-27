Названо место переговоров Украины и РФ: Кулеба раскрыл позицию Киева

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Стало известно о том, что место переговоров представителей Украины и РФ - пункты пропуска Александровка и Вильча.

Как сообщают росСМИ, ближайший белорусский город - Наровля.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинская делегация проведет переговоры с Россией на границе с Беларусью.

По его словам, украинская делегация отправилась, чтобы послушать, что скажет Россия, и высказаться, что "мы думаем об этой войне и действиях России".

"Нет ничего плохого в переговорах как таковых. И мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны. Но, и я опять это подчеркиваю, мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в этом цель нашей борьбы", - добавил Кулеба.

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Ранее сообщалось о том, что украинская и российская делегация встретятся без предварительных условий на границе Украины и Беларуси в районе реки Припять.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.