Природные катаклизмы лета: на юге Украины внезапно выпал снег вперемешку с градом

Трассу "Одесса-Николаев" засыпало снегом / Скриншот

Климатические изменения добрались и до Украины. После засыпанной снегом Бразилии, зима решила показать себя на трассе "Одесса-Николаев". Вместе с дождем там выпало столько града, что все это стало похоже на снежные заносы.

О природных катаклизмах взволнованные пассажиры и водители транспорта рассказывают в соцсетях, показывая заснеженные обочины дороги. Снег в августе – то, чего люди ожидали меньше всего. При этом температура воздуха составляет до 20 градусов.

Часть авторов отмечает, что снег – это всего-навсего иллюзия, а на самом деле на обочинах скопился град. В комментариях к видео развернулась настоящая дискуссия снег это или град, некоторые пользователи считают такую погоду предвестником климатической катастрофы.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, первая половина августа в Одессе обещает быть дождливой, практически ежедневно обещают грозы. При этом температура в ближайшие дни поднимется до 30 градусов.

Ранее главный народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погоде на осень 2021 года. Так, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но затем пойдут дожди и похолодание. Октябрь же будет сухим, но с ночными морозами. Также возможны сильные дожди в конце месяца. В ноябре, по словам синоптика, холода продолжатся. Также ожидаются осадки, в том числе ранний снег.

Горбань также добавил, что зима 2021 года в Украине будет, вероятно, холодной – в декабре возможны сильные морозы и ледяные дожди уже в первой декаде месяца. А во второй ожидаются небольшие снегопады.