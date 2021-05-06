Миру грозит катастрофа: в ООН сделали предупреждение

Антониу Гутерриш заявил о катастрофе / un.org

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал тревожное заявление из-за глобального потепления.

Как говорится в заявлении на сайте ООН, по его словам, человечество оказалось на краю пропасти.

По словам Гутерриша, в 2020 году температура стала выше на 3 градуса, а уровень моря – выше примерно на 15 метров.

"В прошлом году было уже на 1,2 градуса жарче, чем в доиндустриальные времена - это опасно близко к 1,5 градусной границе, установленной научным сообществом. Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти",- подчеркнул он.

Генсек ООН отметил, что действующих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

"Но если мы будем работать вместе, мы сможем предотвратить худшим последствиям нарушения климата и использовать восстановление после пандемии COVID-19, чтобы направить нас на более чистый и зеленый путь", - добавил Гутерриш.

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