Приятный сюрприз во время войны: во Львовской области открыли новое газовое месторождение

Открытие нового места газорождения на Львощине / Скриншот

Вечером, 31 марта, на Львовщине были слышны взрывы, которые совпали с воздушной тревогой в регионе. Местные жители запаниковали, но 1 апреля, выяснилось, что это было открытие нового газового месторождения.

"Вспоминаете вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали полночи? Сегодня (в пятницу - ред.) уже могу сказать. Это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально - во Львовской области открыли новое газовое месторождение! Дальше будем только наращивать добычу! Слава Украине!" - сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Отметим, место газорождения не уточняется.

Пожар на нефтебазе в Белгороде

В пятницу утром, 1 апреля, на нефтебазе в городе Белгород, Россия, произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли все экстренные службы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что пожар случился, дескать, из-за "авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины".

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что у жителей Белгорода в результате пожара на складе топлива случилась паника.

По информации Сегодня, в Министерстве обороны Украины заявили, что у них нет сведений о причастности ВСУ к пожару в Белгороде.

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов, либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", - сказали в ведомстве.

Как сообщает Интерфакс, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация в Белгороде "это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров" (с Украиной, - ред.). Однако напрямую он ни в чем не обвинил ВСУ, заявил о "превосходстве в воздухе в ходе операции" и подчеркнул, что оценивать ситуацию будут силовые ведомства.

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