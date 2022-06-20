"Признайте границы": Черновецкий нарвался на подозрение зашкваром с "ЛДНР"

Леонид Черновецкий / Facebook.com

Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении за призывы признать границы "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщает Офис генпрокурора, бывшему городскому голове Киева сообщено о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на своей странице в Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций - незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

"Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - сообщили в ОГПУ.

Скандал с заявлением Черновецкого

В своем посте Черновецкий не называл войной происходящее в Украине после 24 февраля 2022 года.

"Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы (возможно, подразумеваются территории ОРДЛО) – сразу все закончится. В ту же секунду", — настаивал в своем посте Черновецкий, по утверждениям которого, так следовало поступить восемь лет назад.

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Что известно о Леониде Черновецком

Он был мэром Киева с 2006 по 2012 год. Сейчас живет за границей. За свои многочисленные прожекты и фантастические планы получил прозвище "Леня-Космос".

14 июля 2017 года бывшему столичному городскому голове Черновецкому сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

Правоохранители осуществляли досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск Черновецкого.

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