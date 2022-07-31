Проблемы скрывать все труднее: в Сети указали на странный конфуз с Путиным

Владимир Путин / скриншот

Во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ Владимир Путин дал повод для новых слухов о состоянии своего здоровья.

Хозяину Кремля оказалось невмоготу в нужный момент поднять правую руку. Соответствующее видео распространили кремлевские пропагандисты.

Когда Путину бодро рапортовали о проблемах с военной инфраструктурой, на него буквально набросились комары. Причем комара на правом ухе Путин почему-то решил прихлопнуть левой рукой.

При этом кремлевские пропагандисты преподнесли это как достижение диктатора, который убивает комаров "одной левой".

Н конфуз обратил внимание известный российский политолог Валерий Соловей. Кроме того, он подчеркнул, что правая рука диктатора почему-то "не работает".

"Подвиг президента. Кремлевский пул любовно фиксирует внимание на способности путина убить комара. Правда, почему-то левой рукой на правой щеке. Страшно даже вообразить о каких физиологических его достижениях нам еще расскажут", — добавил Соловей.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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