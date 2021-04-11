Профессор сделал смелое заявление о судьбе русского языка в Украине

Если есть политическая воля, общественные силы и национальная солидарность – тогда экология языка улучшается.
В нашей стране украинский язык вытесняет русский из-за того, что все больше политиков понимают, что утверждение украинского – это практичная вещь и язык становится политическим инструментом, сказал профессор, доктор филологических наук, языковед Богдан Анжюк, пишет OBOZREVATEL.
Он отмечает, что украинский язык неплохо выходит с языковой подчиненности.
"Украинские политики все больше понимают, что утверждение украинского языка это не вопрос сантиментов, это практичная вещь. Она им полезна даже в эгоистических интересах. Вышли с сентиментальной парадигмы, когда это было стихотворными строками: "Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває". Это перешло в парадигму чисто политических инструментов и это хорошо для Украины. Потому что сейчас эти два момента работают синергетически и способны за исторически короткий период вывести Украину на ту ситуацию, которая есть в Чехии – чешский язык доминирует безапелляционно", – сказал Ажнюк .
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По его словам, если есть политическая воля, общественные силы и национальная солидарность – тогда экология языка улучшается.
"Если мы сравним Украину с Ирландией и Беларусью это одна картина, а с Литвой и Чехией то это другая картина. Прага век назад вся была немецкоязычной, Вильнюс был польскоязычным. Украина где-то в середине этих параметров находится", – добавил языковед.
Русский язык в Украине:
- Юлия Мендель заявила о том, что Россия не является монополистом и собственником русского языка. По ее словам, "украинский русский", является также частью культурного разнообразия Украины.
- Ранее глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы граждан, и позволять ему свободно развиваться.
- Государственным в нашей стране может быть только украинский, однако русский является частью нашей культурной ауры и тоже принадлежит украинцам, считает он.
- Глава МВД добавил, что в условиях гибридной войны России против украинского государства, в которой большую роль играет пропаганда, наше государство обязано использовать русский для контрпропаганды.