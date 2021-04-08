В ОП ответили на заявление Мендель об "украинском русском языке"

Юлия Мендель / Главред

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об "украинском русском языке".

Как подчеркнул он в интервью Радио НВ, высказывание Мендель, получившее широкий резонанс, является ее частным мнением

Заместитель главы ОП пояснил, что в Офисе президента "не поднимают языковой вопрос".

"Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел [Арсена Авакова] о том, что нет монополии на русский язык у одной страны [Российской Федерации, — НВ]", — добавил Тимошенко.

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Русский язык в Украине: