В ОП ответили на заявление Мендель об "украинском русском языке"

Кирилл Тимошенко заявил о том, что в ОП "не поднимают языковой вопрос".
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об "украинском русском языке".
Как подчеркнул он в интервью Радио НВ, высказывание Мендель, получившее широкий резонанс, является ее частным мнением
Заместитель главы ОП пояснил, что в Офисе президента "не поднимают языковой вопрос".
"Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел [Арсена Авакова] о том, что нет монополии на русский язык у одной страны [Российской Федерации, — НВ]", — добавил Тимошенко.
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Русский язык в Украине:
- Юлия Мендель заявила о том, что Россия не является монополистом и собственником русского языка. По ее словам, "украинский русский", является также частью культурного разнообразия Украины.
- Ранее глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы граждан, и позволять ему свободно развиваться.
- Государственным в нашей стране может быть только украинский, однако русский является частью нашей культурной ауры и тоже принадлежит украинцам, считает он.
- Глава МВД добавил, что в условиях гибридной войны России против украинского государства, в которой большую роль играет пропаганда, наше государство обязано использовать русский для контрпропаганды.
- Аваков подчеркнул, что на русском в мире говорят около 300 млн человек, и только половина из них живет на российской территории.
Автор: Алексей Тычина