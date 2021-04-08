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В ОП ответили на заявление Мендель об "украинском русском языке"

8 апреля 2021, 14:22
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Кирилл Тимошенко заявил о том, что в ОП "не поднимают языковой вопрос".

На слова Мендель ответили в ОП
Юлия Мендель / Главред

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об "украинском русском языке".

Как подчеркнул он в интервью Радио НВ, высказывание Мендель, получившее широкий резонанс, является ее частным мнением

Заместитель главы ОП пояснил, что в Офисе президента "не поднимают языковой вопрос".

"Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел [Арсена Авакова] о том, что нет монополии на русский язык у одной страны [Российской Федерации, — НВ]", — добавил Тимошенко.

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Русский язык в Украине:

  • Юлия Мендель заявила о том, что Россия не является монополистом и собственником русского языка. По ее словам, "украинский русский", является также частью культурного разнообразия Украины.
  • Ранее глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы граждан, и позволять ему свободно развиваться.
  • Государственным в нашей стране может быть только украинский, однако русский является частью нашей культурной ауры и тоже принадлежит украинцам, считает он.
  • Глава МВД добавил, что в условиях гибридной войны России против украинского государства, в которой большую роль играет пропаганда, наше государство обязано использовать русский для контрпропаганды.
  • Аваков подчеркнул, что на русском в мире говорят около 300 млн человек, и только половина из них живет на российской территории.
русский язык новости Украины Кирилл Тимошенко Юлия Мендель Офис президента
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