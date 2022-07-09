"Проламывали оборону ВСУ": генерал раскрыл новую тактику РФ в Украине

Российские оккупанты меняют тактику в Украине / Reuters

Российские оккупанты скорректировали свою тактику в Украине, при этом вражеская стратегия осталась без изменений, заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Они планируют захватить Донецкую область так же, как почти захватили Луганскую, то есть выполнить задачи, сформулированные Путиным на параде 9 мая", - подчеркнул он в интервью Оbozrevatel.

Вместе с тем собеседник обратил внимание на то, что смена тактики РФ связана с тем, что оккупанты делают выводы из своих ошибок в Украине.

"В Северодонецке была реализация такой тактики: используют все ударные силы, потом пехоту, она не проходит, отступает, затем они повторяют – и так проламывают нашу оборону в городских боях. Поскольку они наступают, то теряют много живой силы и техники.

Но уже в случае с Лисичанском мы увидели другую тактику. Они не стали в лоб заходить в город, а попытались обойти его с северо-востока и с юго-запада, чтобы сделать "котел" – оперативный охват. Чтобы не оказаться в "котле", наши Вооруженные силы были вынуждены выйти из Лисичанска", - добавил Романенко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что по Украине российские оккупационные войска наносят удары с помощью дальней бомбардировочной авиации. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, россияне наносят удары большей частью старыми советскими ракетами.

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