Публицист спрогнозировал, будет ли Путин после ордера на арест ездить по миру

Как говорит публицист Александр Сотник, за минувший год влияние страны-агрессора России на постсоветском пространстве уменьшается.

Александр Сотник и Владимир Путин / коллаж фото УНИАН

После того, как Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, он перестанет в принципе совершать поездки за границы страны-агрессора России. Об этом во время чата на Главреде сказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

"По идее, да. Путин просто туда не поедет. Он вообще уже больше никуда не поедет. Он будет жить по принципу "береженого бог бережет". Он будет мотаться по самой пещере, но вряд ли будет куда-то выезжать", - сказал он.

Как говорит публицист, за минувший год влияние страны-агрессора России на постсоветском пространстве уменьшается – правда, не с такой большой скоростью, как ожидалось.

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"Уменьшилось, безусловно. Мы уже видим, что, например, Армения хочет выйти из ОДКБ, ведь у России уже такая мусорная репутация. Тем не менее, тот же Казахстан, Токаев все-таки позволяет Путину обходить санкции. И Путин воспринимает Казахстан, как свою вотчину. Мы видим и влияние Путина на Беларусь. Поэтому здесь не всё так радужно, как хотелось бы. Но влияние, безусловно, уменьшается", − сказал он.

Ордер на арест диктатора Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Как объяснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

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