Путин готовится к новым рычагам давления на Украину

Владимир Путин / Reuters

Некоторые аналитики предполагают, что одной из целей Путина в Украине является установление марионеточного режима, который будет подчиняться Москве.

Старший научный сотрудник программы Россия и Евразия в Chatham House профессор Николай Петров предположил, что российские войска не смогут оставаться в Украине постоянно, так как этом может быть путинским выходом из конфликта, пишет Express.

"Я думаю, что нет никакого способа сохранить оккупацию. Нет никакой возможности найти какие-то серьезные силы внутри Украины на эту роль, как это удалось сделать Путину в случае с Чечней. Поэтому выход для него - не контролировать украинское правительство. Но иметь рычаги воздействия, которые позволят ему быть уверенным, что Украина не станет частью НАТО, и не станет антироссийской", - отметил Петров.

За несколько месяцев до начала вторжения Путин заявил, что России угрожает стремление Украины вступить в НАТО.

Читайте такжеКакая смерть ждет Путина и когда Украина победит Россию: астролог назвала дату выплаты репарацийНадежды Киева на принятие в блок приблизит ядерный альянс к границам России.

Объединение Украины с западными военными державами является частью ее общего дрейфа в сторону Запада с 1991 года, когда распался Советский Союз.

Профессор Петров заявил, что Путин хочет остановить вступление Украины в НАТО, а не пытаться захватить всю страну.

"Именно этого он и добивался, планируя выполнение Минских соглашений. Идея была не в том, чтобы получить как можно больше территории, а в том, чтобы иметь рычаги, которые могли бы помешать Украине двигаться на Запад", - добавил Петров.

Также он заявил, что вместо обещаний Путину нужен конкретный результат вторжения, например, установление военного присутствия в Луганске и Донецке.

"Я думаю, что в этот раз, в отличие от 2014 и 2015 годов, когда велись переговоры по Минским соглашениям, у него должно быть что-то твердое, кроме обещаний и договоренностей на бумаге. Это может быть какая-то военная база, или базы на территориях этих народных республик, или что-то в этом роде. Не просто обещание", - добавил профессор.

Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

Читайте также: