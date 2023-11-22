Путин отдал новый приказ: генерал-разведчик назвал город, на который нацелилась РФ

Западные экономические санкции против РФ очень мощно ограничивают всю модель развития экономики и высоких технологий России в оборонной сфере, поэтому в таких условиях нарастить мощные резервы, чтобы долго удерживать фронт, очень сложно, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.
"За счет увеличения возможностей украинской армии будут уничтожаться военные объекты и на территории России, и на временно оккупированных территориях Украины, начиная от аэродромов и ракетных систем и заканчивая кораблями, штабами, складами и тому подобным", - подчеркнул он в интервью Оbozrevatel.
Эксперт считает, что диктатор Владимир Путин будет пытаться замораживать конфликт и проводить отдельные секторальные операции, демонстрируя якобы успех и провал Украины.
"Он пытался это сделать в Купянске, теперь пытается в Авдеевке. Дальше они планируют расширить формат защиты Бахмута, потому что потеря этого населенного пункта будет для Путина "ударом под дых", очень мощным политическим ударом. Это для него символ", - уверен он.
Экс-глава СВР говорит, что Путину нужна хоть какая-нибудь победа, поэтому он ранее дал приказ "освободить" всю Донецкую и Луганскую область под выборы: "Далее он планировал выдвижение. Тоже не получается. Поэтому сейчас он поставил тактическую задачу – захватить Авдеевку, чтобы кричать на всю ивановскую: "Мы побеждаем, я иду на выборы".
Собеседник не исключил, что диктатор РФ пытается заглушить социально-экономические проблемы России успехами на фронте: "Но, думаю, скорее всего, Путин постарается удержать фронт до выборов. Пусть не весь, но хотя бы ключевые позиции, Бахмут, попытается препятствовать перерезанию сухопутного коридора и мощному заходу ВСУ на Херсонщину".
Он также отметил, что зимой тоже могут быть большие изменения на фронте, а задача для Путина очень сложная, при этом удержать позиции, а тем более атаковать и наступать для оккупантов будет проблематично.
"Если исходить из того, что ежедневно противник теряет порядка тысячи убитыми и двух тысяч ранеными, то за время до "выборов" можно получить дополнительно 200-300 тысяч убитых и раненых. Колоссальное количество! Это отразится уже на всех российских семьях и неизбежно вызовет негатив. Поэтому Путин спешит иметь к "выборам" хотя бы стабильные показатели на фронте. А вся информационная деятельность будет поднята на высший уровень. Будет брошено все – силы и средства, финансовые ресурсы и все возможные стимулы", - добавил Маломуж.
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Война в Украине
Ранее сообщалось, что на Левобережье за месяц уничтожены тысячи россиян. Российские войска приложили немало усилий, чтобы не допустить расширения украинских плацдармов, говорит Янно Мярк.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ взяли плацдарм на Левобережье и выбивают тылы оккупантов. Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач, сообщили в ОК "Південь".
Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.
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