Пьяные командиры РФ открыли огонь по своим: оккупанты рассказали о беспределе

/ УНИАН

В подразделениях оккупационных войск РФ в Украине царит атмосфера разгильдяйства и вседозволенности.

Об этом свидетельствуют новые перехваты переговоров оккупантов РФ, которые публикует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Рашист рассказывает о девятнадцатилетнем снайпере их подразделения со зрением минус семь. Его недавно убили в бою: "Знаешь, что самое интересное? Сначала собирались сделать какую-то бумажку родителям на выплаты. Компенсация – большая сумма. А теперь даже этого не сделают. Даже не напишут, что он погиб на боевых… Это будет оформлено как просто погиб", - говорится в сообщении.

Оккупанты рассказывают, что одного из полковников РФ посадили за решетку. Причиной стало то, что он продал на лево десять КамАЗов: "Мы были в Песках (разрушенный пригород Донецка). Нам этот гребаный Ставр говорил, что мы все здесь сдохнем".

"Мы вчера вечером с поста пришли. Слышим, в стороне связистов такая стрельба началась. И взрывы, и стрельба. Думали, хрен знает что. А потом прислушались – только один автомат стреляет. А сегодня информация – наши замечательные суперкомандиры, разумеется, под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов. Пацан говорит: "Я вот успел лечь и слышал, как над головой летало. Бросили гранату у дома, осколком порубило. Взорвалась рядом с БК (боекомплект). Командиры", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что оборонные предприятия России отказываются от ремонтного обслуживания поврежденной техники российских войск. Она приходит на заводы без запчастей и агрегатов, которые оккупанты либо разворовывают, либо меняют на алкоголь.

Временами на ремонт поступают только внутренние части обгоревших боевых машин пехоты и танков.

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