Пьяные разборки: в новогоднюю ночь во Львове произошла стрельба

Во Львове произошла стрельба

В ночь на пятницу, 1 января, на проспекте Шевченко в центре Львова пьяный мужчина совершил несколько выстрелов, его задержали, сообщает патрульная полиция Львовской области.

Нарушителем оказался 37-летний житель другой области. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

"Сегодня пол второго ночи патрульные выходя из ночного магазина на проспекте Шевченко услышали звуки похожие на выстрел. Они увидели человека с предметом похожим на пистолет Форт-17Р в руках. Мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и вызвали следственно оперативную группу Галицкого отдела полиции", - говорится в сообщении.