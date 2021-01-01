Пьяные разборки: в новогоднюю ночь во Львове произошла стрельба

Нарушителем оказался 37-летний житель другой области.
В ночь на пятницу, 1 января, на проспекте Шевченко в центре Львова пьяный мужчина совершил несколько выстрелов, его задержали, сообщает патрульная полиция Львовской области.
Нарушителем оказался 37-летний житель другой области. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.
"Сегодня пол второго ночи патрульные выходя из ночного магазина на проспекте Шевченко услышали звуки похожие на выстрел. Они увидели человека с предметом похожим на пистолет Форт-17Р в руках. Мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и вызвали следственно оперативную группу Галицкого отдела полиции", - говорится в сообщении.
- У мужчины обнаружили пистолет Форт-17Р, а также два магазина с патронами. Ему грозит наказание в виде штрафа до 2550 грн с конфискацией оружия.
- 9 ноября военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части.
- В Нижегородской области в России 18-летний парень устроил стрельбу на автобусной остановке, есть погибшие и раненые.
Автор: Екатерина Трохимчук