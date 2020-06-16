Рада приняла новый законопроект о заробитчанах: что изменилось

Рада приняла новый законопроект о заробитчанах / УНИАН

Во вторник, 16 июня 2020 года, Верховная Рада приняла за основу законопроект №2365 (О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу).

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

"За" законопроект проголосовали 248 народных депутатов. Согласно пояснительной записке, он направлен на защиту украинцев, которые работают либо ищут работу за рубежом, а также на нормализацию функционирования компаний, которые осуществляют трудоустройство украинцев и либерализацию процедур.

В частности, авторы законопроекта предлагают:

Запретить компаниям, которые работают в сфере международного трудоустройства, получать деньги от потенциального соискателя вакансии;

Ввести административную ответственность за нарушение компаниями, которые занимаются трудоустройством, запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных или других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине / за рубежом.

Штраф нардепы предложили ввести в размере 2000-5000 необлагаемых минимумов (от 4,2 до 10,5 млн гривен).

Напомним, ранее стало известно о том, что в Чехии фермеры обеспокоены ситуацией с урожаем, который может полностью пропасть по причине отсутствия украинских заробитчан, которые были лишены возможности приехать на сезонные заработки в связи с пандемией Covid-19. Причем некоторые чешские аграрии уже объявили в связи с этим о своем банкротстве.