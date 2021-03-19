Рада сняла ответственность с производителей вакцин от COVID-19

Производители COVID-вакцин освобождаются от ответственности за последствия применения / Reuters

Верховная Рада в целом приняла законопроект, которым производители освобождаются от ответственности за последствия применения вакцин от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медицинского применения.

За соответствующее решение отдали свои голоса 236 народных избранников во время пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте парламента.

Соответствующий проект закона О внесении изменения в статью 92 Закона Украины О лекарственных средствах о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства был зарегистрирован под № 5247.

В парламенте уточнили, что законопроект связан с выполнением международных договоренностей для обеспечения возможности получения Украиной вакцин для специфической профилактики COVID-19.

Производителей вакцин освободили от ответственности

Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов для лечения и профилактики COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медицинского применения.

В частности, медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов осуществлялось в соответствии с утвержденной инструкцией.

Украинцам компенсируют негативные последствия вакцинации

В случае наступления негативных последствий вакцинации государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабинетом министров.

Кроме того, правительство должно в месячный срок со дня вступления в силу закона разработать и внедрить порядок осуществления компенсационных выплат.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует в течение 4 лет.

Читайте такжеВ Украине "выбросили" почти 200 доз вакцины против COVID-19

Вакцинация от коронавируса:

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.