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Рада сняла ответственность с производителей вакцин от COVID-19

19 марта 2021, 14:48
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В Украине внедрят компенсационные выплаты в случае негативных последствий вакцинации.

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Производители COVID-вакцин освобождаются от ответственности за последствия применения / Reuters

Верховная Рада в целом приняла законопроект, которым производители освобождаются от ответственности за последствия применения вакцин от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медицинского применения.

За соответствующее решение отдали свои голоса 236 народных избранников во время пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте парламента.

Соответствующий проект закона О внесении изменения в статью 92 Закона Украины О лекарственных средствах о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства был зарегистрирован под № 5247.

В парламенте уточнили, что законопроект связан с выполнением международных договоренностей для обеспечения возможности получения Украиной вакцин для специфической профилактики COVID-19.

Производителей вакцин освободили от ответственности

Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов для лечения и профилактики COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медицинского применения.

В частности, медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов осуществлялось в соответствии с утвержденной инструкцией.

Украинцам компенсируют негативные последствия вакцинации

В случае наступления негативных последствий вакцинации государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабинетом министров.

Кроме того, правительство должно в месячный срок со дня вступления в силу закона разработать и внедрить порядок осуществления компенсационных выплат.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует в течение 4 лет.

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Вакцинация от коронавируса:

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

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