Рада срочно соберется на внеочередное заседание по инициативе Зеленского

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал на этой неделе внеочередное заседание Верховной Рады.

Как рассказал после заседания фракции Слуга народа нардеп Давид Арахамия, народные депутаты соберутся в четверг, 20 мая.

"В четверг по инициативе президента у нас будет еще одна внеочередная сессия. В нее войдут 10 законов – так называемые макрофин и МВФ", – рассказал он.

По словам Арахамии, планируется "в первом чтении все пройти, половину – во втором, и все, что мы оставим на потом, будет в первую неделю июня".

Кроме того, в пятницу, 21 мая, Рада должна рассмотреть новую редакцию законопроекта о приведении в соответствие с Конституцией закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

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Отметим, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина может получить долгожданный транш от Международного валютного фонда уже в сентябре 2021 года. Однако важно, чтобы за все требования Рада успела проголосовать в июне.

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