Рада срочно соберется на внеочередное заседание по инициативе Зеленского

На заседании Рада планируют проголосовать в первом чтении за десять законов.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал на этой неделе внеочередное заседание Верховной Рады.
Как рассказал после заседания фракции Слуга народа нардеп Давид Арахамия, народные депутаты соберутся в четверг, 20 мая.
"В четверг по инициативе президента у нас будет еще одна внеочередная сессия. В нее войдут 10 законов – так называемые макрофин и МВФ", – рассказал он.
По словам Арахамии, планируется "в первом чтении все пройти, половину – во втором, и все, что мы оставим на потом, будет в первую неделю июня".
Кроме того, в пятницу, 21 мая, Рада должна рассмотреть новую редакцию законопроекта о приведении в соответствие с Конституцией закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
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Отметим, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина может получить долгожданный транш от Международного валютного фонда уже в сентябре 2021 года. Однако важно, чтобы за все требования Рада успела проголосовать в июне.
Сотрудничество Украины и МВФ - о чем ранее сообщал Главред:
- МВФ 9 июня 2020 года утвердил для Украины программу сотрудничества stand-by. Она должна действовать в течение 1,5 лет. В общей сложности украинское государство должно получить от международного финансового донора $5 млрд долларов. Первые $2,1 млрд Киев уже получил.
- Согласно плану сотрудничества, Украине должны выделить еще $3,5 млрд, однако предоставление дальнейших траншей было приостановлено из-за ряда требований со стороны МВФ. В частности, Фонд настаивает на проведении антикоррупционной, образовательной, пенсионной, медицинской и судебной реформы.
- В МВФ 13 февраля сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.
- Советник главы ОП Тимофей Милованов обвинял МВФ в том, что перед тем, как выпустить пресс-релиз, Фонд не проинформировали официальный Киев. Украинские власти были крайне удивлены таким решением – на тот момент еще не было официальной позиции Украины по данному вопросу, тогда как сообщения МВФ уже ушли в СМИ.
- 7 апреля у Зеленского назвали сроки подписания очередной сделки в МВФ. Желательно, чтобы нужные документы были подписаны до конца июля, заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.