Ради прощения готовы стать на колени: под Киевом школьники на камеру спели гимн страны-агрессора

Девушка извинилась за то, что пела гимн России / скриншот

Под Киевом школьники спели гимн России и опубликовали скандальное видео в Сети. Впоследствии им пришлось снимать новое видео, в этот раз - с извинениями.

Как сообщает Telegram-канал Катарсис, подростки учатся в одной из школ Вишневого Киевской области. Кадры, на которых они исполняют гимн страны-агрессора, из соцсетей они поспешили удалить.

Сначала школьники гордились своим поступком, но впоследствии двое из них опубликовали извинения. Говорят, что обидеть никого не хотели. Мол, на своих ошибках учатся и подобных выходок больше не допустят. Парень даже готов был "стать на колени", чтобы его простили.

Как сообщал Главред, ранее в Сети разгорелся скандал из-за провокационных роликов студентки из Сум. На одном из видео девушка заявила о намерении сжечь украинские флаги. Второй ролик записан под аудио, в котором говорится, что "русские лучше украинцев", а "Россия - великая страна".

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Ранее две девушки опубликовали видео, на котором сжигают футболку с гербом Украины. После волны возмущения одна из девушек извинилась.

Также было опубликовано общение подростка с пользователями, которые сделали ей замечание, что герб – это святое. В ответ девушка заявила, что ей "по**й" на герб.