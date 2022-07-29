Расправа РФ над пленными: Залужный пообещал мстить за каждого убитого и покалеченного

Защитники Украины соблюдают нормы международного гуманитарного права, подчеркнул главком ВСУ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный жестко прокомментировал убийство российскими оккупантами украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области.
Как написал он в своем Facebook, Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного воина.
"Россия - государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость", - пишет главком ВСУ.
При этом он также пообещал, что украинские защитники отомстят "за каждого погибшего или искалеченного собрата".
По слова главнокомандующего ВСУ, в отличие от российских военных преступников, защитники Украины соблюдают нормы международного гуманитарного права.
"В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, сестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле", - добавил Залужный.
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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.
"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.
До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".
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