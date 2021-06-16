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Равшан и Джамшут курят в сторонке: в Мариуполе "не сошлись" две половинки велодорожки

16 июня 2021, 13:48
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Две бригады строителей, по неизвестным причинам, начали строить велоколею с двух концов тротуара, а результат увидели за несколько сантиметров друг от друга.

Строители "вовремя" заметили несостыковку в работе / Facebook

В Мариуполе по проспекту Строителей близились к концу работы по укладке велодорожки, однако в итоге выяснилось, что две бригады, которые двигались навстречу друг к другу, постелили ее в разных частях тротуара. Как пишетmrpl.city, в районе дома №86 единая колея для велосипедистов оказалась с двух сторон: со стороны проезжей части и со стороны жилого сектора.

В Сети начали бурно обсуждать казус и написали, что строители должны были проложить велодорожку справа от тротуара.

Местные СМИ отмечают, что объект не приняли в эксплуатацию, а директор "Мариупольавтодору" Сергей Остапенко назвал инцидент "ошибкой проектирования".

"Мы увидели, что из магазина люди будут выходить на велодорожку, а это опасно. Для того чтобы максимально обеспечить безопасность людей, мы с подрядчиком решили внести коррективы", - добавил Остапенко.

Тем временем, работники принялись оперативно исправлять ситуацию. По данным очевидцев, до завершения работ осталось метров десять.

Напомним, в прошлом году в Киеве на проспекте Победы местная власть порадовала киевлян новыми велодорожками, которые оказались с изъяном – одна из них расположена на той части дороги, где стоят столбы. Изначально разметка была нанесена правильно, но ее, по неизвестной причине, изменили.

строители Украина
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