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Разборки и стрельба: в "Де Резорт Девелопмент" отреагировали на инцидент возле стройки

27 февраля 2021, 20:04

25 февраля группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылась.

В Киеве стреляли по активистам у стройки / скрин видео

В Киеве на улице Ямской 25 февраля произошла стрельба среди активистов, которые пикетировали стройку в Голосеевском районе.

Инцидент произошел у строительного участка, который с 2007 года находится в официальной аренде у ООО "Строительное объединение "Мрия" (компания "Де Резорт Девелопмент" выступает девелопером проекта).

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, по предварительной информации, 25 февраля группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылась. Пострадавших нет. На вызов выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Для задержания правонарушителей в столице ввели специальную полицейскую операцию, в ходе которой задержали два автомобиля стрелков: один в Киеве, второй за пределами столицы.

Следователи Голосеевского района открыли уголовное производство по статье "хулиганство".

В компании застройщика ООО Де Резорт Девелопмент прокомментировали инцидент, отметив, что это были внутренние разборки псевдо активистов за право "взимать дань" с застройщика.

"На наш взгляд то, что произошло 25 февраля (стрельба на улице, - УНИАН), это скорее всего похоже на разборки внутри псевдо активистов за право "давить" застройщика. Потому что это не наша охрана, которая находилась внутри строительной площадки. Это какие-то неизвестные нам люди с закрытыми лицами, в спортивных костюмах. Кто из них кто – определить сложно. Нам кажется, что они просто пытались поделить между собой право "взимать дань" с застройщика. Неоднократно они приезжали к нам на строительную площадку, организовано на микроавтобусах, с закрытыми лицами с непонятными предметами в руках – то ли дубинками, то ли арматурой. Первоначально эти "активисты" идентифицировали себя как члены общественного объединения "Твердыня и порядок". На нашу просьбу изложить в письменном виде имеющиеся к нам претензии или требования, или официально ознакомиться с документами на строительство, они не реагировали и не шли ни на какой контакт. Видимо, это не то, что их интересовало", - отметил юрист компании Де Резорт Девелопмент Константин Локарев.

Несмотря на наличие разрешительных документов, начиная с февраля 2021 неизвестные лица периодически появляются на въезде в строительную площадку, блокируя проезд техники.

Как отметили в компании застройщика, указанные факты были изложены в заявлениях о возможном совершении уголовного правонарушения, которые подали в Голосеевское управление ГУ Нацполиции в городе Киеве. Но по указанным заявлениям, насколько известно, сведения в реестр досудебных расследований не были внесены вопреки положениям статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"У нашей компании и у компании землевладельца "Мрия" есть все необходимые разрешительные документы – градостроительные условия и ограничения, технические условия, экспертиза проекта, разрешение на строительство, карточка на нарушение благоустройства и т.п. Это строительство ведется абсолютно законно согласно генерального плана г. Киева, в пределах полученных градостроительных условий и ограничений. Несмотря на это начиная с апреля прошлого года и более усиленно и интенсивно в феврале этого года мы столкнулись с появлением, на наш взгляд, странных активистов, которые несмотря на предоставленные документы и ссылки на разрешительную документацию в открытых реестрах, начали блокировать въезд на строительную площадку, делая, во-первых, не возможным нормальное проведение строительных работ, а во-вторых, нанеся таким образом убытки подрядчику из-за простоя цементовозов. Кроме того, эти "активисты" нанесли ущерб имуществу девелопера – сломали несколько секций металопрофильного забора", - сообщил Константин Локарев.

  • В феврале 2020 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА своим указом выдал ООО "Строительное объединение "Мрия" (землепользователь) и ООО "Де Резорт Девелопмент" (застройщик) ГУО на проектирование строительства многофункционального комплекса с паркингом по ул. Казимира Малевича, 32 (бывшая ул. Василия Боженко, 32) в Голосеевском районе Киева.
  • На основании полученных градостроительных условий и ограничений и других исходных данных (технических условий) был разработан проект "Строительство многофункционального комплекса с паркингом по ул. Казимира Малевича (бывшая улица Боженко), 32 в Голосеевском районе г.. Киев". Указанная проектная документация прошла экспертизу и была утверждена приказом застройщика и девелопера.
  • В марте 2020 года застройщиком и девелопером совместно было подано и зарегистрировано органами государственного архитектурно-строительного контроля уведомления о начале выполнения подготовительных работ на земельном участке ИУ 010200730189 (ссылка на реестр разрешительных документов).
  • После этого, застройщиком было получено карточку на нарушение благоустройства от Департамента городского благоустройства КГГА для установления ограждения (строительного забора) на период подготовительных работ - №20010053-Гл с июня 2020 года.
  • В декабре 2020 года застройщиком совместно с девелопером получено от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины разрешение на выполнение строительных работ по проекту, а в феврале 2021 – была оформлена карточка на нарушение благоустройства на период строительных работ (№21010006-Гл).
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