"Разорвали и съели": в Харькове пять собак загрызли насмерть пенсионерку

В Харькове женщина погибла от клыков собак / hk.npu.gov.ua

В Харькове произошла трагедия – в частном домовладении собаки бойцовских пород загрызли насмерть женщину пожилого возраста.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о происшестии поступила в субботу вечером, 16 октября.

Жертвой оказалась 81-летняя пенсионерка, которую загрызли собаки.

Отмечается, что тело несчастной обнаружила соседка. Полиция установила, что женщина вместе с дочерью содержала дома пять собак бойцовской породы.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой несчастный случай.

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/ hk.npu.gov.ua

В соцсетях раскрыли детали трагедии в Харькове

Добавим, что в соцсетях публикуются фото с места трагедии. По данным Telegram-канала Труха, трагедия произошла на улице Колонной.

/ t.me/truexanews

"Сегодня 5 мастифов разорвали и съели 80-летнюю женщину. Хозяйка собак оставила в доме свою мать и ушла. Собаки порвали и начали жевать жертву", - говорится в сообщении.

/ t.me/truexanews

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