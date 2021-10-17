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"Разорвали и съели": в Харькове пять собак загрызли насмерть пенсионерку

17 октября 2021, 08:33
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Хозяйка оставила питомцев в доме и ушла, а собаки набросились на пожилую женщину.

В Харькове женщина погибла от клыков собак / hk.npu.gov.ua

В Харькове произошла трагедия – в частном домовладении собаки бойцовских пород загрызли насмерть женщину пожилого возраста.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о происшестии поступила в субботу вечером, 16 октября.

Жертвой оказалась 81-летняя пенсионерка, которую загрызли собаки.

Отмечается, что тело несчастной обнаружила соседка. Полиция установила, что женщина вместе с дочерью содержала дома пять собак бойцовской породы.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой несчастный случай.

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/ hk.npu.gov.ua

В соцсетях раскрыли детали трагедии в Харькове

Добавим, что в соцсетях публикуются фото с места трагедии. По данным Telegram-канала Труха, трагедия произошла на улице Колонной.

/ t.me/truexanews

"Сегодня 5 мастифов разорвали и съели 80-летнюю женщину. Хозяйка собак оставила в доме свою мать и ушла. Собаки порвали и начали жевать жертву", - говорится в сообщении.

/ t.me/truexanews

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Девушка и парень решили прогуляться по итальянскому лесу после пикника. Именно тогда на пару напала стая. Парень Симоны в конце концов сбежал, пока несчастную убивали собаки.

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новости Харькова собаки
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