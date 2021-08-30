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Парень убежал, пока его девушку разрывали клыками: 20-летнюю студентку загрызли собаки

30 августа 2021, 11:05
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Парню удалось скрыться от собак в ближайшем заброшенном доме и вызвать скорую помощь по телефону. Но тяжелораненую девушку медики спасти не смогли.

Собака
20-летнюю студентку загрызли собаки/ ua.depositphotos.com

В итальянском городе Сатриано на 20-летнюю девушку напала стая бездомных собак во время романтического пикника со своим возлюбленным. От полученных укусов и прочих травм она скончалась в больнице. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Девушка и парень решили прогуляться по итальянскому лесу после пикника. Именно тогда на пару напала стая. Парень Симоны, пишет издание, в конце концов сбежал, пока несчастную убивали собаки.

Парню удалось скрыться в заброшенном доме и вызвать скорую помощь по телефону. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи и доставили двадцатилетнюю девушку в местную больницу, которая сначала была жива, несмотря на ужасные травмы по всему телу. Однако, уже в госпитале студентка умерла от полученных ранений.

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Напомним, ранее в Запорожье 57-летняя женщина скончалась после нападения бездомной собаки на улице.

Погибшая истекла кровью после того, как животное перекусило ей артерию на ноге.

Очевидцы вызвали скорую. Медики пытались реанимировать женщину, но та умерла от кровопотери в карете скорой помощи.

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собаки новости Италии
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