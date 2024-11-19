Разрешение на удары и разговор Шольца с Путиным, вероятно, не случайны - Жданов

Возможно, сейчас идет игра на повышение ставок.

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Разрешение США на удары по РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Разрешение США на удары по РФ ничего не изменит, если не будет ракет

Оно может быть частью игры на геополитическом уровне

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, что изменится, если Украине действительно позволят бить вглубь России.

Он заметил, что разрешение бить вглубь России, по Курской области, решит только одну проблему, да и то если Украине дадут ракеты.

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"Ведь разрешение-то, может, и есть, но ракет нет! Последний раз нам поставляли ATACMS еще летом, когда были нанесены удары по Крыму с применением именно этих ракет", - сказал он в интервью Главреду.

По его словам, пока ракет нет, само разрешение ничего не изменит.

"Если нам дадут эти ракеты, для Курской области - хотя бы десяток, то это поможет нам удерживать эту территорию с меньшими потерями и большей гарантией того, что нас оттуда не выбьют до начала переговоров. Важно же то, что, пока украинские войска находятся в Курской области, у Путина нет шансов заявить о "мире в обмен на территории"", - отмечает эксперт.

ATACMS / Инфографика: Главред

Жданов также предположил, что сообщение о разрешении бить вглубь России - скорее, часть большой игры на геополитическом уровне.

"Сначала был звонок Шольца Путину, причем Шольц позвонил не по собственной инициативе - звонок был согласован. Шольц выразил Путину коллективную позицию Запада: надо прекращать войну и выводить войска из Украины. Понятно, что для Путина это не вариант, и он устроил нам сначала рекордный шахедный удар с использованием 145 "шахедов", а затем - массированный ракетный удар. В ответ на это мы услышали якобы разрешение США бить по территории России", - добавляет он.

Эксперт также высказал мнение, что, вероятно, таким образом, идет игра на повышение ставок с обеих сторон.

"Видимо, не могут договориться либо об условиях прекращения огня и начала переговорного процесса, либо вообще об условиях итогов этой войны: где надо остановиться, кому куда отойти, что за кем останется", - подытожил Жданов.

Разрешение на удары вглубь РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны-партнеры Украины на официальном брифинге должны прямо заявить, что в рамках международного права Украина имеет полное право воевать в контрвойне, а это делает любые удары по территории России юридически и фактически законными.

Также сообщалось, что решение США снять ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов вглубь РФ не в последнюю очередь направлено на сдерживание КНДР от отправки на войну дополнительных войск.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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