Разумков объяснил, почему нельзя вводить санкции против граждан Украины

Дмитрий Разумков / Фото НВ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против украинских физических и юридических лиц.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны высказал отдельное мнение относительно введения санкций против украинских компаний и граждан из-за контрабанды, подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24.

"В отношении российских компаний я поддержал санкции в полном объеме. Что касается украинских граждан, украинских компаний… Если мы вводим против них санкции, то это должно быть по результатам задержаний, вручения подозрений, возможно, уже решения суда", - сказал Разумков.

Он напомнил, что согласно закону о санкциях их нельзя применять к украинским гражданам и компаниям.

Как сообщили Українським Новинам в Аппарате СНБО, 25 марта 2021 года заседание Совбеза, на котором принималось решение о Стратегии военной безопасности, состоялось не в традиционном формате, предусматривающем личное присутствие членов, а путем удаленного "письменного голосования".

"25 марта 2021 года путем письменного голосования членов СНБО Украины состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в результате которого принято решение "О Стратегии военной безопасности Украины", - подчеркнули в Аппарате СНБО.

Также в ответе уточнили, что в письменном голосовании 25 марта приняли участие все члены СНБО Украины.

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Санкции против контрабандистов:

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:

Вадимом Альпериным;

Александром Чудаковым;

Виктором Шерманом;

Александром Кравченко;

Владимиром Дидухом;

Иваном Бокало;

Валерием Пересоляком;

Юрием Кушниром;

Орестом Фирманюком;

Александром Ериминчуком.

Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".