Разведчики ДШВ сожгли подразделение оккупантов РФ вместе с техникой

ВСУ уничтожили подразделение оккупантов / t.me/DIUkraine

Бойцы Вооруженных сил Украины из состава Десантно-штурмовых войск уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.

Потери враг понес в живой силе и технике. Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

"В одном из районов выполнения задач, воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов", - рассказали в украинской разведке.

На опубликованных фото запечатлена уничтоженные оккупанты РФ, а также догорающая техника рашистов.

/ t.me/DIUkraine

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

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