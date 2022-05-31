Разведчики ДШВ сожгли подразделение оккупантов РФ вместе с техникой

Потери враг понес в живой силе и технике, рассказали в Главном управленим разведки Минобороны.
Бойцы Вооруженных сил Украины из состава Десантно-штурмовых войск уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.
Потери враг понес в живой силе и технике. Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
"В одном из районов выполнения задач, воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов", - рассказали в украинской разведке.
На опубликованных фото запечатлена уничтоженные оккупанты РФ, а также догорающая техника рашистов.
Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.
Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.
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