Ребенок висел над балконом: в Первомайске мужчина хотел избавиться от малыша и угрожал его выбросить

В Николаевской области в городе Первомайск нетрезвый мужчина пытался выбросить с балкона годовалого младенца.

Как рассказали в управлении по делам детей Первомайского городского совета, он держал ребенка над балконом 3 этажа.

"В управление поступило сообщение от очевидцев, которые рассказали, что нетрезвый мужчина схватил годовалого ребенка и угрожал выбросить его с балкона, держа малыша над балконом", - говорится в сообщении.

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Свидетели рассказали, что в той квартире живет женщина с ребенком и ее сожитель — они часто пьянствуют и не ухаживают за ребенком.

На место выехали представители городской власти и сотрудники управления по делам детей и проверили условия проживания ребенка. Они обнаружили в комнате нетрезвую женщину, которая спала, а на полу ползал грязный и голодный годовалый младенец. Из еды у него была только смесь.

В доме царил беспорядок, чувствовался запах водки, повсюду были разбросаны вещи, был неприятный запах от женщины и ребенка.

Инспекторы установили, что у женщины кроме малыша есть еще трое детей, которые с ней не проживают. Они живут с родственниками в другом городе.

Сотрудники управления по делам детей забрали младенца и поместили под наблюдение врачей в педиатрическое отделение Первомайской городской больницы.

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"У матери есть время для того, чтобы последний раз подумать о жизни собственного ребенка и изменить свое отношение к воспитанию сына. В отношении матери будет составлен административный протокол по ст.184 "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", — отметили в управлении по делам детей.

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