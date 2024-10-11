РФ атаковала Одесскую область баллистикой: разрушен 2-этажный дом, погибли люди

Российская оккупационная армия атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. В результате удара разрушен двухэтажный дом. Погибли четыре человека, в том числе подросток.
Как сообщил в Telegram председатель Одесской ОГА Олег Кипер, в результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди.
Спасатели ГосЧС спасли четыре человека, еще три человека под обломками здания погибли. Среди погибших - 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.
Также 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека - в тяжелом состоянии.
Десяти людям была оказана психологическая помощь на месте.
Атаки РФ на Одессу и область
Российские оккупанты в среду вечером, 9 октября, выпустили по Украине баллистические ракеты. Прилеты зафиксированы в Одесской области.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы, РФ снова атаковала портовую инфраструктуру южного региона.
В результате атаки шесть человек погибли и 8 получили множественные ранения, они госпитализированы в больницу.
Вечером 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. Под вражеским ударом оказалась Одесса. По данным мониторинговых каналов, в направлении Одессы двигались 4-5 "Шахедов".
27 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Измаилу Одесской области, в результате атаки есть жертвы.
По данным главы Одесской ОВА, в результате атаки РФ погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок.
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