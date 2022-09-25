РФ атаковала ракетами Запорожье: известно о 10 "прилетах", есть раненые

Ракетный удар был нанесен сразу по нескольким районам Запорожья и селу возле областного центра в Запорожском районе. Известно о трех раненых, есть разрушения.
В Запорожье в ночь на 25 сентября прогремели взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. Удары вражеских ракет были зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе.
"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации, было около 10 "прилетов", - сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, известно о трех раненых.
Ест разрушения на объектах инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.
Как сообщал Главред, в центре Бердянска Запорожской области, захваченного оккупантами РФ, в субботу вечером, 24 сентября, прогремел мощный взрыв. Жители сообщают, что звук раздавался из центра города. Отметим, что в Запорожской области воздушная тревога не была объявлена.
Ночью 19 сентября в Запорожье прогремели взрывы, в городе и области была объявлена воздушная тревога. Как сообщил глава ОВА Александр Старух, российские оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру. Известно о восьми "прилетах".
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