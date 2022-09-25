РФ атаковала ракетами Запорожье: известно о 10 "прилетах", есть раненые

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью / Reuters, pixabay.com

В Запорожье в ночь на 25 сентября прогремели взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. Удары вражеских ракет были зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе.

"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации, было около 10 "прилетов", - сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, известно о трех раненых.

Ест разрушения на объектах инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.

Как сообщал Главред, в центре Бердянска Запорожской области, захваченного оккупантами РФ, в субботу вечером, 24 сентября, прогремел мощный взрыв. Жители сообщают, что звук раздавался из центра города. Отметим, что в Запорожской области воздушная тревога не была объявлена.

Ночью 19 сентября в Запорожье прогремели взрывы, в городе и области была объявлена воздушная тревога. Как сообщил глава ОВА Александр Старух, российские оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру. Известно о восьми "прилетах".

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