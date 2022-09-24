'У оккупантов подгорело': на Запорожье прогремели мощные взрывы

На юге прогремели взрывы в захваченных оккупантами городах / Фото УНИАН

В центре Бердянска Запорожской области, захваченного оккупантами РФ, в субботу вечером, 24 сентября, прогремел мощный взрыв.

Как сообщает Бердянский городской совет в Telegram, жители сообщают, что звук раздавался из центра города.

Отметим, что в Запорожской области воздушная тревога не была объявлена.

Кроме того, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 24 сентября, раздался мощный взрыв.

Взрыв в Мелитополе слышали в районе авиагородка. Официальная информация об этом отсутствует, сообщает издание РИА-Мелитополь.

Взрыв в оккупированном Мелитополе раздался ориентировочно в 21:31. Он произошел в районе авиагородка. После этого на месте инцидента виден черный дым.

По предварительным данным, там россияне могли размещать свои вертолеты.

/ t.me/riamelitopol

"По информации очевидцев, в ту сторону поехала пожарная машина. Собираем информацию, где у оккупантов подгорело на этот раз", - добавил в Telgram мэр Мелитополя Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.

В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.

В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".

В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.

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